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"Нова пошта" вперше виконала доставку посилок літаком в Дніпро

Четвер, 5 вересня 2019, 19:29

Літак авіакомпанії "Елерон" вперше доставив посилки компанії "Нова пошта" в Дніпро.

Про це повідомляє ЦТС.

Зазначається, що Дніпро став третім містом після Львова і Києва, куди літає літак з посилками "Нової пошти".

Доставлені літаком посилки уже також отримали клієнти компанії в Харкові, Маріуполі та Старобільську, але туди доставка здійснюється за схемою next day.

Нагадаємо:

У серпні компанія "Нова пошта" запустила у тестовому режимі послугу доставки літаками.

У квітні 2018 року у "Новій пошті" анонсували плани запустити лінію авіадоставки зі США.

Цього ж місяця компанія тестувала доставку безпілотниками.

У лютому 2017 року другий співзасновник і співвласник "Нової поштою" Володимир Поперешнюк заявляв, що компанія в найближчому майбутньому має намір створити свій власний авіапарк.

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авіа Нова пошта

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