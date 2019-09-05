"Нова пошта" вперше виконала доставку посилок літаком в Дніпро
Літак авіакомпанії "Елерон" вперше доставив посилки компанії "Нова пошта" в Дніпро.
Про це повідомляє ЦТС.
Зазначається, що Дніпро став третім містом після Львова і Києва, куди літає літак з посилками "Нової пошти".
Доставлені літаком посилки уже також отримали клієнти компанії в Харкові, Маріуполі та Старобільську, але туди доставка здійснюється за схемою next day.
Нагадаємо:
У серпні компанія "Нова пошта" запустила у тестовому режимі послугу доставки літаками.
У квітні 2018 року у "Новій пошті" анонсували плани запустити лінію авіадоставки зі США.
Цього ж місяця компанія тестувала доставку безпілотниками.
У лютому 2017 року другий співзасновник і співвласник "Нової поштою" Володимир Поперешнюк заявляв, що компанія в найближчому майбутньому має намір створити свій власний авіапарк.
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