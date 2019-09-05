Аеропорт "Київ" з початку року обслужив майже 2 мільйона пасажирів

За 8 місяців 2019 року аеропорт "Київ" імені Сікорського обслужив 1 мільйон 856 тисяч пасажирів, що на 0,1% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це свідчить статистика, оприлюднена аеропортом, передає avianews.com.

Міжнародний пасажиропотік становив 1,8 млн осіб, внутрішній - 47,9 тисяч осіб.

Кількість рейсів в січні-серпні 2019 року збільшилася на 2,2% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склала 19 663 рейсів на приліт і виліт, з них 16 491 - були міжнародними, 3 172 - внутрішніми.

"Найбільш популярними міжнародними напрямками за 8 місяців 2019 року стали Мінськ, Варшава, Шарм-ель-Шейх, Рим, Анкара, Відень і Берлін", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Міжнародний аеропорт "Київ" закритий на ремонт злітно-посадкової смуги з 2 до 12 вересня.

У цей період рейси авіакомпаній, що базуються в столичному аеропорту, будуть обслуговуватися в Міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Економічна правда