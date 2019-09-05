Справа "Роттердам+": Вовк каже, що не бачив рішення щодо його затримання

Джерело: коментар екс-голови НКРЕКП Дмитра Вовка УП

Підозрюваний у справі "Роттердам+" екс-керівник Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк заявляє, що ще не бачив рішення суду про дозвіл на його затримання.

Пряма мова: "Ми досі не отримали рішення суду. Після отримання та вивчення – прийму рішення щодо подальшого захисту".

"НАБУ/САП не спроможні на відкритий конкурентний процес, бо вони в ньому "в суху" програють нам. Саме тому НАБУ звертаються до суду після свого розгромного програшу і "в тиху" та без юридичних опонентів отримують потрібні собі рішення: без запрошення сторони захисту. І займаються зливами до ЗМІ"

Деталі: За словами Вовка, справа щодо нього не має судової перспективи "через відсутність доказів".

Вовк також додав, що наразі він перебуває не у США, не в Лондоні, Франції чи в Брюсселі.

Що було раніше: 5 вересня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Солом'янський райсуд Києва дав дозвіл на затримання підозрюваного у справі "Роттердам+" екс-керівника НКРЕКП Дмитра Вовка.



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Непохитний "Ротердам+": як "еліта" пошила в дурні всіх українців

Передісторія:

Дмитро Вовк очолював НКРЕКП з 30 грудня 2014 року по 30 травня 2018 року.

У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.

Згідно з новою методикою, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

8 серпня детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема Вовку та Володимиру Бутовському, який був начальником відділу управління енергоринку Нацкомісії.

За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".

Цим документом вони створили умови для штучного зростання ціни продажу електричної енергії на Оптовий ринок електроенергії, чим завдали державі збитків на 18,9 мільярда гривень.

НАБУ не знайшло документального підтвердження того, що вугілля в Україну за формулою "Роттердам+" потрапляло морем з Роттердама в заявлених обсягах.

20 серпня Солом’янський суд відмовив у арешті екс-голови Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитра Вовка, підозрюваного у так званій справі "Ротердам+".

Вовк назвав справу "Роттердам+" "розкрученою медійно-юридичною бульбашкою та заявив про "політичний характер переслідування" його особисто і колег. Він також додав, що не готовий повертатись в Україну, бо не вірить в незалежність судової системи.

21 серпня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що Дмитро Вовк оголошений у міжнародний розшук.