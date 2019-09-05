Сервіс Glovo застрахував кур’єрів в Україні

Служба кур’єрської доставки Glovo застрахувала життя та здоров’я більше 10 тисяч кур’єрів, які підключені до платформи в Україні.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Це унікальний випадок, коли компанія страхує не лише співробітників офісу, але й підключених кур’єрів. Glovo - це тристороння платформа, яка поєднує користувачів додатку, партнерів та кур'єрів. Тобто кур’єри не є співробітниками Glovo, а контрагентами, які підключаються до платформи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відтепер кур’єри зможуть отримати грошову допомогу у разі нещасного випадку, якщо він трапився під час виконання доставки. Страхування покриває як незначні травми, так і летальні випадки. Виплати можуть сягати 150 тисяч гривень.

"Страховий захист здійснює компанія "УНІКА", яка обслуговує більше 10 мільйонів клієнтів у 18 країнах Європи.

Страхування покриває лише ті випадки, в яких кур’єр дотримувався правил дорожнього руху. Таким чином Glovo прагне сприяти безпеці на дорогах та спонукати кур'єрів до відповідальної поведінки", - заявили у компанії.

"Нашими послугами користується все більше людей, і все більше кур’єрів підключаються до нашої платформи. Саме тому нам важливо не тільки забезпечувати швидку та зручну доставку, але й зробити її якомога безпечнішою. Безпека кур’єрів - наш пріоритет", - сказав генеральний менеджер Glovo в Україні Дмитро Расновський.

Щоб отримати страхове відшкодування кур’єру потрібно:

повідомити страхову компанію протягом 30 хвилин після нещасного випадку

отримати в лікарні підтвердження діагнозу та опис лікування

надіслати всі необхідні документи для розгляду страхового випадку

Нагадаємо:

Сервіс з доставки товарів кур'єрами Glovo з 12 серпня почав працювати у Миколаєві. Миколаїв став восьмим містом в Україні, де працює доставка Glovo. Сервіс вже доступний у Києві, Харкові, Дніпрі, Львові, Запоріжжі, Вінниці, Одесі.

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Економічна правда