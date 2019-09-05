У НБУ заявили про психологічний та фізичний тиск на Гонтареву
Низка останніх інцидентів, які сталися з Валерією Гонтаревою та її сім'єю у Лондоні та Києві, може свідчити про наявність організованого та цілеспрямованого психологічного та фізичного тиску на колишню голову Нацбанку.
Про це йдеться у заяві правління НБУ.
"Ми розцінюємо це як реальну загрозу особистій недоторканності посадовців регулятора, які здійснювали та продовжують здійснювати реформи фінансового сектору, і намагання в такий спосіб підірвати спроможність центрального банку виконувати своє призначення – забезпечувати цінову та фінансову стабільність як фундаменту для стійкого економічного зростання", - йдеться у заяві.
Правління Нацбанку звернулося до правоохоронних органів із проханням "забезпечити проведення оперативного неупередженого розслідування цих інцидентів та притягнути винуватців до відповідальності, забезпечити захист життя та здоров'я ексголови НБУ, поточного керівництва і співробітників Національного банку як конституційних прав кожного українця".
Нагадаємо:
У ніч на 5 вересня в Києві згорів автомобіль, зареєстрований на невістку Валерії Гонтаревої, і яким користується син екс-глави Національного банку.
Гонтарева вважає подію і те, що її на цьому тижні збив автомобіль на пішохідному переході в Лондоні, "ланками одного ланцюга".
"На жаль, мені оголошено не тільки політичний терор, але, як ми бачимо, і фізичне знищення", - заявила вона.
У кінці серпня Гонтареву в Лондоні збив автомобіль, вона отримала серйозні травми.
Економічна правда
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