У НБУ заявили про психологічний та фізичний тиск на Гонтареву

Низка останніх інцидентів, які сталися з Валерією Гонтаревою та її сім'єю у Лондоні та Києві, може свідчити про наявність організованого та цілеспрямованого психологічного та фізичного тиску на колишню голову Нацбанку.

Про це йдеться у заяві правління НБУ.