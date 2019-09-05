Парламент заборонив Джонсону виводити Британію з ЄС без угоди

Британський парламент в ніч на четвер проголосував за законопроєкт, який завадить прем'єр-міністру Борису Джонсону вивести країну з Європейського Союзу без угоди 31 жовтня.

Про це повідомляє Reuters.

Палата громад підтримала законопроєкт, який змусить уряд вимагати тримісячного відтермінування Brexit.

Законопроєкт передбачає, що прем'єр-міністру доведеться до 19 жовтня або затвердити угоду в парламенті, або отримати від депутатів згоду на вихід без угоди.

Після закінчення цього терміну йому доведеться подати запит на відтермінування виходу Великобританії до 31 січня 2020 року.

Незвичайно те, законопроєкт передбачає формулювання листа, який Джонсон повинен буде написати президенту Європейської Ради.

Якщо ЄС відповість, запропонувавши іншу дату, у прем'єр-міністра буде два дні, щоб прийняти цю пропозицію. За цей час депутати - не уряд - матимуть можливість відхилити цю дату.

Законопроєкт також вимагає від міністрів звітування перед Палатою громад протягом наступних кількох місяців, потенційно надаючи більше можливостей взяти під контроль порядок денний.

Законопроєкт передали до верхньої палати парламенту, Палати лордів. Якщо члени Верхньої палати до документу внесуть свої поправки, потрібно буде їх схвалення Палатою громад. Документ може стати законом в понеділок.

Європейська правда