Київ увійшов у Топ-5 міст за темпами підвищення комфортності життя

Київ увійшов до п’ятірки міст, які за останні 5 років найбільше покращили позиції у рейтингу найкомфортніших для життя.

Про це свідчить рейтинг Global Liveability Index 2019, який склав британський журнал The Economist, повідомляє "Європейська правда".

Очолює рейтинг найбільш комфортного і придатного для життя міста другий рік поспіль столиця Австрії Відень.

Окрім Відня, з європейських міст до десятки найбільш комфортних потрапив також Копенгаген, який обіймає 9 сходинку.

Загалом же перша десятка рейтингу виглядає наступним чином: Відень, Мельбурн, Сідней, Осака, Калгарі, Ванкувер, Торонто, Токіо, Копенгаген, Аделаїда.

Найменш придатним для життя експерти визнали сирійський Дамаск, який обіймає 140 сходинку.

Київ перебуває на 117 місці і входить до п’ятірки міст, які за останні 5 років найбільше покращили свої позиції в рейтингу. У минулому році наша столиця знаходилась на 118 місці.

При складанні рейтингу експерти враховували рівень охорони здоров’я, освіти і культурного розвитку міста, його інфраструктуру і чистоту довкілля.

Як раніше заявили у КМДА, враховуючи тенденції розвитку міста, бюджет Києва у 2022 році може становити понад 71 мільярд гривень.

Також нагадаємо, що у 2018 році Київ опинився у рейтингу найбільш комфортних міст на 118 місці, покращивши свої позиції відносно до попереднього року на 13 пунктів, і набравши 56,6 балів зі 100 можливих.

Європейська правда