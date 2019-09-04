Київ увійшов у Топ-5 міст за темпами підвищення комфортності життя
Київ увійшов до п’ятірки міст, які за останні 5 років найбільше покращили позиції у рейтингу найкомфортніших для життя.
Про це свідчить рейтинг Global Liveability Index 2019, який склав британський журнал The Economist, повідомляє "Європейська правда".
Очолює рейтинг найбільш комфортного і придатного для життя міста другий рік поспіль столиця Австрії Відень.
Окрім Відня, з європейських міст до десятки найбільш комфортних потрапив також Копенгаген, який обіймає 9 сходинку.
Загалом же перша десятка рейтингу виглядає наступним чином: Відень, Мельбурн, Сідней, Осака, Калгарі, Ванкувер, Торонто, Токіо, Копенгаген, Аделаїда.
Найменш придатним для життя експерти визнали сирійський Дамаск, який обіймає 140 сходинку.
Київ перебуває на 117 місці і входить до п’ятірки міст, які за останні 5 років найбільше покращили свої позиції в рейтингу. У минулому році наша столиця знаходилась на 118 місці.
При складанні рейтингу експерти враховували рівень охорони здоров’я, освіти і культурного розвитку міста, його інфраструктуру і чистоту довкілля.
Як раніше заявили у КМДА, враховуючи тенденції розвитку міста, бюджет Києва у 2022 році може становити понад 71 мільярд гривень.
Також нагадаємо, що у 2018 році Київ опинився у рейтингу найбільш комфортних міст на 118 місці, покращивши свої позиції відносно до попереднього року на 13 пунктів, і набравши 56,6 балів зі 100 можливих.
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