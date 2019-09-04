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Ремонт в аеропорту "Київ" оцінили у 33 мільйони

Середа, 4 вересня 2019, 16:49
 
Фото: прес-служба аеропорту "Київ"

Вартість поточного ремонт злітно-посадкової смуги та частковий ремонт руліжних доріжок в аеропорту "Київ" ім. Ігоря Сікорського оцінили у 33 мільйони гривень.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту у Facebook.

"Аеропорт "Київ" закритий у зв'язку з проведенням поточного ремонту злітно-посадкової смуги. Також буде проведено частковий ремонт руліжних доріжок №1 та №2. Вартість робіт, які будуть проводиться, оцінюється в 33 млн грн", - зазначається у повідомленні.

 

Нагадаємо:

Міжнародний аеропорт "Київ" закритий на ремонт злітно-посадкової смуги з 2 до 12 вересня.

У цей період рейси авіакомпаній, що базуються в столичному аеропорту, будуть обслуговуватися в Міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Економічна правда

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