Ryanair запустить одразу 27 нових рейсів із Польщі - ЗМІ

Ірландський лоукостер Ryanair планує додатково базувати у Польщі 11 літаків і запустити відразу 27 нових маршрутів.

Про це з посиланням на польські ЗМІ повідомляє ЦТС.

Зазначається, що майбутнє розширення діяльності лоукостера стане наймасовішим в історії роботи на польському ринку. Із додаванням 11 літаків флот перевізника у цій країні становитиме 35 повітряних суден.

Більшість нових маршрутів будуть здійснюватися з аеропорту Катовіце, де будуть базуватися 6 літаків (2 - для регулярних рейсів і 4 - для чартерних). Звідси заплановані нові маршрути в Болонью, Бріндізі, Катанію, Корк, Дортмунд (10 рейсів на тиждень), Гетеборг, Київ, Манчестер, Одесу, Осло і на Пафос.

Із Ольштина обіцяють рейс у Кельн; із Бидгоща - в Едінбург; із Познані - в Будапешт, Харків, Одесу, Париж; із варшавського аеропорту Модлін - у Тель-Авів. Також нові рейси будуть запущені з Гданська, Кракова і Вроцлава.

Таким чином, наголошується в повідомленні, компанія розраховує залучити 14 мільйонів клієнтів.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Ryanair може закрити низку баз і відправити пілотів у неоплачувану відпустку через затримки з поставками нових літаків.

Також ірландський лоукостер побоюється, що заборона на польоти літаків Boeing 737 MAX може негативно позначитися на перспективах зростання цієї зими і наступного літа.

Окрім того, Ryanair спрогнозував нові банкрутства авіакомпаній на європейському ринку, які можуть відбутися вже у найближчі місяці.

Економічна правда