Гончарук закликав СБУ ліквідувати департамент економічних розслідувань

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Служба безпеки має ліквідувати управління з боротьби з економічною злочинністю.

Про це він сказав 4 вересня на зустрічі уряду з експортною ІТ-індустрією, передає "Інтерфакс-Україна".

"УБЕЗ вже пішло в минуле. Це ще не завершений процес, але це вже перші сильні кроки, які вказують на те, що правоохоронні органи мають змінити своє ставлення до бізнесу.

Ми очікуємо, що Служба безпеки зробить так само, щонайменше - на рівні тих практик, які існують зараз", - зазначив прем'єр.



"Ми також очікуємо, що вже в цьому місяці ми ухвалимо всі необхідні закони, щоб остаточно відвадити правоохоронців та силовиків від бізнесу й створити комфортні умови для розвитку", - підкреслив голова уряду.

Нагадаємо:

Раніше Нацполіція ліквідувала департамент захисту економіки.

Законопроект про створення Служби фінансових розслідувань, розроблений Мінфіном у 2016 році, винесуть на розгляд Верховної Ради.

Законопроект про Службу фінансових розслідувань був розроблений Мінфіном на чолі з Данилюком за участю західних партнерів і Міжнародного валютного фонду.

Він передбачає створення нового органу, який візьме на себе функції податкової міліції та економічних підрозділів Служби безпеки і Нацполіціі. Підчинятися СФР, згідно з документом, повинна Мінфіну.