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МАУ припиняє польоти до Алмати

Понеділок, 30 вересня 2019, 16:52

Авіакомпанія МАУ змушена зупинити польоти до Алмати через негативну рентабельність рейсу, викликаною необхідністю облітати територію Росії.

Про це повідомила прес-служба компанії.

У авіаперевізника говорять, що заборона використання повітряного простору РФ збільшила час рейсу більш ніж на годину, що призвело до додаткових витрат, "покрити які не є можливим навіть з урахуванням ефекту від транзитних перевезень". 

Зазначається, що пасажири МАУ, як і раніше, зможуть дістатися до Казахстану завдяки код-шеринговій угоді з авіакомпанією Air Astana на маршрутах до Нур-Султана та Алмати.

"Рішення це вимушене і логічне. Воно пов'язане з труднощами в реалізації хабової моделі, які були неодноразово озвучені раніше. Втрати понад 7 млн доларів не дозволяють нам надалі виконувати збитковий рейс", – зазначив президент МАУ Євген Дихне.

Нагадаємо:

В грудні 2018 року МАУ припинила виконувати власні рейси до Нур-Султана (раніше Астана) – накопичені за 2016 - 2018 рр. збитки на маршруті склали 7,28 млн доларів.

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Економічна правда

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