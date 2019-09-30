Прем'єр нарікає на "рекордні борги": Кожна третя гривня йтиме на погашення

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук попередив, що Україну чекають непрості часи, оскільки доведеться віддавати "рекордні борги".

Джерело: брифінг прем’єр-міністра

Пряма мова: "Україні потрібно зростати 5-7% на рік. Це дасть нам можливість нормально розвиватися і покращувати життя поступово. Якщо ми будемо розвиватися повільніше, це буде зробити вкрай важко. З урахуванням того, що наступні пару років нас чекають дуже непрості часи. Відверто. Нам доводиться і доведеться віддавати рекордні борги. Кожна третя гривня в наступному році йтиме на погашення боргів...

Чому? Тому що багато років назад хтось понабирав на себе ці зобов’язання. Зараз ми робимо і будемо робити все, щоб ці борги поступово зменшувалися, і щоб ми менше за це платили".

Що передувало: Кабінет міністрів на засіданні 29 вересня схвалив Програму дій уряду.

Передісторія:

Попередник Гончарука прем’єр-міністр Володимир Гройсман зазначав, що з 2005 по 2013 роки українська влада позичила за кордоном і всередині країни 50 мільярдів доларів, що приблизно дорівнює бюджету України на 2019 рік.

Україна щороку витрачає 5 мільярдів доларів на обслуговування свого зовнішнього боргу.

Українська правда