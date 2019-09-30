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У МАУ розповіли, що буде з цінами на квитки

Понеділок, 30 вересня 2019, 11:23

Міжнародні авіалінії України працюють над тим, щоб залишатися в тренді на зниження вартості перельотів.

Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів новий президент авіакомпанії Євген Дихне.

"Зараз діє нова філософія життя: авіація перестала бути елітним транспортом. Тренд на зниження вартості перельоту незмінний, він поки не досяг своєї нижньої точки. Тому ми працюємо над ефективністю в самій компанії, щоб залишатися в цьому тренді і заробляти", - сказав Дихне.

Він також зазначив, що ціни диктує ринок. "Є дуже розумна американська машина - Revenue Management. Вона автоматично аналізує ситуацію на ринку, інтенсивність продажів, рівень продажів конкурентами в сегментах і визначає рівень тарифу", - уточнив Дихне.

Крім того, він підкреслив, що МАУ залишиться мережевим перевізником. При цьому суттєвого приросту пасажиропотоку не передбачається.

Нагадаємо:

Авіакомпанію "Міжнародні Авіалінії України" з 18 вересня очолив Євген Дихне.

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МАУ Коломойський компанії

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