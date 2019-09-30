Питання "Мотор Січі" можуть розглянути на парламентських слуханнях

Питання продажу "Мотор Січі" ще не розглядалось на комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, проте, якщо ситуація не зміниться, це буде приводом розглянути його на парламентських слуханнях.

Про це "Українському радіо" заявив перший заступник голови комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, член фракції партії "Європейська Солідарність" Михайло Забродський.

"На жаль, наразі питання укладення цього бізнес-контракту, взагалі продажу "Мотор Січ" на комітеті не розглядалося. І не тому, що це не входить до повноважень комітету, а тому, що певні рухи в цьому напрямку відбувалися без зайвого інформаційного резонансу. Можливо, саме на це й був розрахунок", – розповів Забродський.

Як вважає депутат, проблеми "Мотор Січі" почалися не вчора і не тиждень тому, але останні п’ять років його не продали: "Так, були певні кроки, щоб, можливо, реалізувати цей задум, але в той же час протягом 5 років цього здійснити не дали".

"Можливо, на це й був розрахунок, що під час приходу нової команди, поки ніхто не розібрався до кінця, що, де і як, і не все важливе знаходиться під контролем, швидко пропихнути цей контракт і здійснити певні правочини, пов’язані з продажем", - заявив він.

"Безперечно, це може бути предметом розгляду на комітеті і, якщо й надалі питання стоятиме так гостро, це буде приводом розгляду на парламентських слуханнях", – сказав Забродський.

Нагадаємо:

"Мотор-Січ" контролюється В’ячеславом Богуслаєвим та є одним з найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки та промислових газотурбінних установок.

Китайський холдинг має купити контрольний пакет акцій українського підприємства – понад 50% акцій, 25% акцій відійде державі Україна.

Китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group в разі отримання дозволу Антимонопольного комітету на покупку понад 50% акцій компанії "Мотор Січ" нададуть авіабудівній галузі України грантове фінансування на суму 100 мільйонів доларів.



Детальніше про тонкощі ситуації, в якій опинилася Україна, читайте в матеріалі: "Дракон зачаївся. Чому продаж "Мотор Січі" підриває національну безпеку України"