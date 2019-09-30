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Маск презентував нову концепцію міжпланетного корабля

Понеділок, 30 вересня 2019, 10:02

Глава компанії SpaceX Ілон Маск показав макет прототипу корабля Starship, який після випробувальних польотів має здійснити орбітальний політ. 

Джерело: Reuters

Деталі: У планах Маска через півроку вивести цей корабель на навколозему орбіту.

Згідно із макетом корабля, його довжина сягатиме 50 метрів, а діаметр – 9 метрів. 

Призначення Starship, за словами Маска, перевезення людей на Марс та Місяць.

Для запуску корабля спеціально створюється нова ракета-носій під назвою Falcon Super Heavy, її довжина становите 68 метрів з діаметром в 9 метрів. 

Нагадаємо:

У лютому засновник SpaceX Ілон Маск показав перший запуск двигуна Raptor, який буде встановлений на космічному кораблі Starship.

Українська правда

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