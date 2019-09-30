Маск презентував нову концепцію міжпланетного корабля
Глава компанії SpaceX Ілон Маск показав макет прототипу корабля Starship, який після випробувальних польотів має здійснити орбітальний політ.
Джерело: Reuters
Деталі: У планах Маска через півроку вивести цей корабель на навколозему орбіту.
Згідно із макетом корабля, його довжина сягатиме 50 метрів, а діаметр – 9 метрів.
Starship will provide affordable delivery of significant quantities of cargo and people, essential for building Moon bases and Mars cities pic.twitter.com/0BImZP1qmM— SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019
Призначення Starship, за словами Маска, перевезення людей на Марс та Місяць.
Для запуску корабля спеціально створюється нова ракета-носій під назвою Falcon Super Heavy, її довжина становите 68 метрів з діаметром в 9 метрів.
Нагадаємо:
У лютому засновник SpaceX Ілон Маск показав перший запуск двигуна Raptor, який буде встановлений на космічному кораблі Starship.
Українська правда
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