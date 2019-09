Маск презентував нову концепцію міжпланетного корабля

Глава компанії SpaceX Ілон Маск показав макет прототипу корабля Starship, який після випробувальних польотів має здійснити орбітальний політ.

Джерело: Reuters

Деталі: У планах Маска через півроку вивести цей корабель на навколозему орбіту.

Згідно із макетом корабля, його довжина сягатиме 50 метрів, а діаметр – 9 метрів.

Starship will provide affordable delivery of significant quantities of cargo and people, essential for building Moon bases and Mars cities pic.twitter.com/0BImZP1qmM