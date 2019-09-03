Агрохімічний гігант купив українську IT-платформу

Транснаціональна компанія Syngenta Crop Protection AG купила усі активи The Cropio Group - провайдера сервісів у галузі цифрового сільського господарства, послугами якого користуються клієнти у 50 країнах.

Про це повідомляє прес-служба компанії Syngenta.

"Придбання дає нам змогу зайняти лідируючі позиції у сегменті цифрових рішень з управління агровиробництвом на провідних сільськогосподарських ринках", - заявили у прес-службі.

Зазначається, що Cropio залишиться самостійною компанією, яка повністю належатиме Syngenta.

"Платформа Cropio - це інтегроване комплексне програмне рішення, що забезпечує супутниковий моніторинг стану посівів, ведення обліку показників та відстеження обладнання і техніки. Наразі за допомогою платформи Cropio клієнти компанії управляють земельним банком, що складає близько 10 млн га", - йдеться у повідомленні.

"Завдяки цій купівлі Syngenta стане єдиною аграрною компанією, яка матиме в своєму арсеналі провідні платформи управління с.-г. виробництвом на чотирьох ключових агроринках у світі: США з Land.db, Бразилія зі Strider, Китай із Modern Agricultural Platform і віднині Східна Європа з Cropio.

У сукупності цифрові інструменти Syngenta будуть використовуватися на понад 40 млн га посівних площ по всьому світі, до кінця 2020 року компанія планує цю цифру подвоїти", - йдеться у заяві.

Фінансові умови угоди не розголошуються.

Syngenta AG - велика транснаціональна корпорація, що займається виробництвом і продажем продукції для аграрної галузі: пестицидів та насіння рослин. Компанія є лідером з виробництва засобів захисту рослин і посідає третє місце на світовому ринку високоякісного насіння.

The Cropio Group - агротехнологічна компанія, що налічує близько 35 співробітників. Компанію заснували в 2014 році, наразі час її клієнтами є найбільші сільськогосподарські холдинги Східної Європи.

Економічна правда