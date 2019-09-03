Укргазбанк увійшов до ТОП-20 "Найуспішніших українських брендів"

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Укргазбанк став єдиним українським банком, що увійшов до ТОП-20 "Найуспішніших українських брендів" за рейтингом журналу "ВЛАСТЬ ДЕНЕГ".

Експерти рейтингу відзначили стрімкий розвиток Банку після обрання ним стратегії Green Banking, про що нині свідчить статус лідера у підтримці екологічно-чистих проектів.

Так, ЕКОбанк першим у країні почав впроваджувати ЕКОстандарти у виробництво, транспорт, енергетику та повсякденне життя, і наразі фінансування "зелених" проектів сягає понад 30% загального кредитного портфелю Банку.



Цього року Укргазбанк став першим українським банком, який здобув перемогу в номінації "Кращий банк з питань сталого фінансування в Центральній і Східній Європі" рейтингу Award for excellence, складеного авторитетним фінансовим виданням Euromoney.

Церемонія нагородження за участі голови правління Укргазбанку Кирила Шевченка відбулася 10 липня в Лондоні.

Крім того, експерти рейтингу відзначили, що нині Укргазбанк– це надійний та динамічний банк, що входить до п’ятірки найбільших банків України за обсягом активів, а також лідер за приростом депозитного портфелю.

А отже, клієнти довіряють Укргазбанку, а банк, в свою чергу, пропонує найвигідніші процентні ставки та якісні умови надання банківських послуг.