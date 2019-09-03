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Укрзалізниця звернеться до АМКУ щодо змови на ринку виробників вагонів

Вівторок, 3 вересня 2019, 13:17

Укрзалізниця звернеться до Антимонопольного комітету з проханням перевірити оприлюднену в ЗМІ інформацію щодо можливої змови двох виробників рухомого складу під час участі в тендері компанії із закупівлі пасажирських вагонів.

Про це повідомив у Facebook голова правління УЗ Євген Кравцов.

Зазначається, що у тендері Укрзалізниці із закупівлі пасажирських вагонів взяли участь два виробники - ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" і ТОВ "Харківський вагонобудівний завод". Їхня тендерна документація була практично ідентичною, а цінові пропозиції майже не відрізнялися.  

"Є промовисте визначення для таких ситуацій - картельна змова. 2 учасники ставлять космічну ціну на вагон - у районі 1 млн доларів. Цінові пропозиції відрізняються на десятитисячні долі відсотка (тендер у 1,5 млрд грн, нагадаю), і ціну ніхто не перебиває. Документація обох "конкурентів" дуже схожа, а головне - схоже бажання заробити на Укрзалізниці", - підкреслив Кравцов.

Він додав, що відповідальні структурні підрозділи компанії вже отримали доручення розібратися в ситуації, що склалася. Матеріали за результатами цієї перевірки Укрзалізниця направить на розгляд до АМКУ.

Економічна правда

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Укрзалізниця АМКУ тендер

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