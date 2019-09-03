Мінрегіон заборонить розміщувати в нових ЖК хостели і магазини площею понад 1000 квадратних метрів

Із 1 січня 2020 року набудуть чинності оновлені державні будівельні норми, що забороняють розміщення у нових житлових будинках готелів, хостелів і магазинів загальною площею понад 1 тисяча квадратних метрів.

Про це повідомляє прес-служба Мінрегіону.

Зазначається, що нові будівельні норми також забороняють розміщувати в ЖК спеціалізовані установи та підприємства, експлуатація яких може призвести до забруднення території та повітря, та спеціалізовані магазини будівельних, мастильних та інших товарів (наприклад фарб, лаків, вогненебезпечних речовин і матеріалів).

Крім цього, забороняється розміщувати майстерні з ремонту взуття та побутових машин і приладів площею понад 100 кв. м; лазні, сауни, виробничі приміщення, похоронні бюро та ін.



Водночас ДБН дозволять проектувати на будь-яких поверхах ЖК вбудовані та вбудовано-прибудовані приміщення громадського призначення: магазини, кафе, салони краси, відділення банків тощо. Раніше це дозволялося робити тільки до третього поверху включно.



"Норма поширюється виключно на нове будівництво житлових будинків. Крім цього, обов'язковою вимогою розміщення такого вбудованого закладу є виділення його в окремий протипожежний відсік



Виняток становлять об'єкти, які негативно впливають на людину за рівнем шуму, вібрацій, електромагнітних випромінювань і радіації. Наприклад, кафе з цілодобовим режимом роботи, підвищеним рівнем шуму та ін", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда