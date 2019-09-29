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Криклій про відновлення інфраструктури Донбасу: навіть не два річних бюджети

Неділя, 29 вересня 2019, 13:18

Для відновлення інфраструктури прифронтових районів Донбасу потрібні кошти, що перевищують два річних бюджети України.

Джерело: Інтерв'ю міністра інфраструктури Владислава Криклія "Радіо Свобода

Дослівно: "Це (витрати на відновлення - ред.) великі гроші. Це точно не можуть підняти один річний бюджет або навіть два річні бюджети. Це треба говорити про більш великі горизонти".

Деталі: Криклій навів приклад витрат на дорожній фонд, який становить  74 мільярди гривень. 

"Тобто, якщо би ми вирішили все з дорожнього фонду виключно фінансувати, то  20% треба було тільки на один міст забрати з дорожнього фонду. А в нас таких мостів...", - зазначив міністр. 

Також Криклій повідомив, що по фінансуванню інфраструктурних проектів Україна отримає від ЄБРР "понад мільярд доларів чи євро". 

"З перших днів ми спілкуємося з міжнародними організаціями дуже активно і з посольствами, зокрема, стосовно наших транскордонних проектів. Словаччина, Румунія, Польща. Ми постійно у спілкуванні, напрацьовуємо інші інфраструктурні проекти. Міжнародні організації готові допомагати дуже активно", - зазначив він. 

"ЄБРР у цьому році рекордно якраз з тими програмами, які ми будемо ще до кінця року брати, то рекордна сума по фінансуванню інфраструктурних проектів буде. Вони сказали: понад мільярд доларів чи євро", - додав Криклій. 

Нагадаємо, доходи державного бюджету на 2020 рік передбачені у сумі 1079,5 млрд грн, у тому числі загального фонду - 962,7 млрд грн, видатки - у сумі 1170 млрд грн. 

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Економічна правда
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