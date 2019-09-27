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Міненерго розробить нову стратегію видобутку газу

П'ятниця, 27 вересня 2019, 19:05

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища готове почати розробку нового плану з видобутку газу до 2025 року.

Про це заявила керівниця експертної групи нафти і газу директорату викопних джерел палива міністерства Олена Чайковська, повідомляє Укрінформ.

"Міністерство готове розробити стратегію видобутку газу до 2025 року, ми розіслали запрошення стейкхолдерам. Робоча група ще не почала працювати", - сказала Чайковська.

Вона додала, що в планах створити документ який буде "реально працювати".

Нагадуємо:

Попередню програму розвитку видобутку газу "Стратегія 20/20", в рамках якої передбачалося збільшення видобутку газу до 2020 року до 20 мільярдів кубометрів на рік, керівник газового дивізіону НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов назвав нездійсненною.

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видобуток газ Міненерго

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