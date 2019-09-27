Мінфін планує випускати лише гривневі держоблігації - заступник міністра

Міністерство фінансів планує у майбутньому випускати облігації внутрішньої державної позики, номіновані тільки в гривні.

Про це на Українському фінансовому форумі у Києві заявив заступник міністра фінансів Юрій Буца, передає Liga.net.

"У 2017 році гривневі запозичення були тільки 32 млрд грн, зараз це 194 млрд грн. Доларові запозичення приблизно на такому ж рівні, як в минулому році. Фактично ми не можемо зменшити доларові запозичення тільки тому, що банки не мають альтернативних джерел, куди розмістити ліквідність ", - сказав він.

За його словами, у цьому році Мінфін випускає менше ОВДП, номінованих в євро.

"На майбутнє наша мета перейти виключно на гривневі запозичення на локальному ринку. 50% потреб на цей рік ми профінансували за рахунок гривні", - підкреслив Буца.

Він додав, що збільшення гривневої компоненти у держборгу дозволяє знизити один з ключових ризиків - девальвації нацвалюти, яка призводить до зростання співвідношення боргу до ВВП, як це було в 2014 році.

Нагадаємо:

Портфель облігацій внутрішньої держпозики у власності іноземних інвесторів на 26 вересня досяг 97 мільярдів гривень.