"Не буде проблем на митниці і в податковій": чим Зеленський у США заманював бізнесменів
На зустрічі з представниками ділових кіл США у Нью-Йорку президент Володимир Зеленський спробував переконати інвесторів, чому зараз вигідно як ніколи вести бізнес в Україні.
Джерело: сайт президента
Пряма мова Зеленського: "Ми ідентифікуємо та системно вирішимо всі проблеми західних компаній в Україні – від проблеми на митницях та у податковій до захисту прав інвесторів і захисту прав інтелектуальної власності.
У нас для цього сьогодні є все: політична воля президента, більшість у Верховній Раді, налаштований працювати уряд і прем’єр-міністр.
У нас нині бракує тільки одного – часу. Суспільство не чекатиме декілька років, поки щось запрацює в Україні...
...Ми реформуватимемо судову систему, щоб кожен інвестор міг упевнено розраховувати на справедливість.
Ми також розпочали реформу правоохоронних органів, щоб забезпечити розслідування корупційних злочинів і невідворотність покарання за них".
Деталі: Зеленський повідомив, що у жовтні буде законопроект, який значно скоротить список заборонених для приватизації підприємств.
Крім того, за його словами, скоро нардепи розглянуть проект закону про концесії, який дозволить на прозорих умовах залучити інвестиції в інфраструктуру.
Нагадаємо:
"Кращі умови для бізнесу" була однією з тез передвиборчої програми Зеленського.
18 липня Зеленський записав відео, у якому англійською закликав іноземних бізнесменів інвестувати в Україну.
23 вересня президент розпочав робочий візит у США для участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Зеленський виголосив промову на загальних дебатах сесії Генасамблеї в Нью Йорку.
25 вересня зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.
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