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"Не буде проблем на митниці і в податковій": чим Зеленський у США заманював бізнесменів

Четвер, 26 вересня 2019, 20:10

На зустрічі з представниками ділових кіл США у Нью-Йорку президент Володимир Зеленський спробував переконати інвесторів, чому зараз вигідно як ніколи вести бізнес в Україні.

Джерело: сайт президента

Пряма мова Зеленського: "Ми ідентифікуємо та системно вирішимо всі проблеми західних компаній в Україні – від проблеми на митницях та у податковій до захисту прав інвесторів і захисту прав інтелектуальної власності.

У нас для цього сьогодні є все: політична воля президента, більшість у Верховній Раді, налаштований працювати уряд і прем’єр-міністр.

У нас нині бракує тільки одного – часу. Суспільство не чекатиме декілька років, поки щось запрацює в Україні...

...Ми реформуватимемо судову систему, щоб кожен інвестор міг упевнено розраховувати на справедливість. 

Ми також розпочали реформу правоохоронних органів, щоб забезпечити розслідування корупційних злочинів і невідворотність покарання за них".

Деталі: Зеленський повідомив, що у жовтні буде законопроект, який значно скоротить список заборонених для приватизації підприємств.

Крім того, за його словами, скоро нардепи розглянуть проект закону про концесії, який дозволить на прозорих умовах залучити інвестиції в інфраструктуру.

Нагадаємо:

"Кращі умови для бізнесу" була однією з тез передвиборчої програми Зеленського.

18 липня Зеленський записав відео, у якому англійською закликав іноземних бізнесменів інвестувати в Україну.

23 вересня президент розпочав робочий візит у США для участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Зеленський виголосив промову на загальних дебатах сесії Генасамблеї в Нью Йорку.

25 вересня зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.

Українська правда

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Зеленський бізнес

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