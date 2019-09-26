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Голова НБУ розповів, про що "болітиме голова" у місії МВФ

Четвер, 26 вересня 2019, 19:18

Голова Нацбанку Яків Смолій у контексті переговорів про нову програму співпраці заявив, що у команди МВФ у Вашингтоні "буде боліти голова" про припинення тиску на реформаторів та збереження фінстабільності.

Про це він написав у Twitter після зустрічі з місією МВФ.

За його словами, збереження фінстабільності залежить "від перебігу низки судових процесів в Україні і не тільки".

Нагадаємо:

В переговорах України з Міжнародним валютним фондом про нову програму співпраці є помітний прогрес, однак остаточних домовленостей не досягнуто. 

За словами джерела ЕП, причин, чому не вдалося досягти остаточних домовленостей, кілька.

Перша - загроза незалежності Національному банку та тиск на керівництво НБУ, а саме голову НБУ Якова Смолія та його заступницю Катерину Рожкову. 

Друга причина -  перспективи розвитку ситуації з Приватбанком. Кредитор тримає у фокусі скандал, який виник після публікації інтерв’ю прем’єр міністра Олексія Гончарука Financial Times. FT написала про те, що, за словами Гончарука, Київ хоче досягти компромісу з Ігорем Коломойським щодо націоналізації Приватбанку. Пізніше Гончарук спростував цю заяву.

Третя причина – ставлення уряду щодо очікуваної з 1 травня 2020 року лібералізації ціни на газ. У 2017-2018 роках уряд Володимира Гройсмана всупереч домовленостям з кредитором продовжував регулювання ціни на блакитне паливо. З боку уряду Гончарука поки таких спроб немає, але грубе порушення домовленостей з української сторони в минулому підвищило градус недовіри в теперішніх переговорах з кредитором про майбутню співпрацю.

Четверта причина – невизначеність з бюджетом на 2020 рік. Як повідомив співрозмовник видання, "проект бюджету-2020 не подобається багатьом, але МВФ в цьому переліку немає". Втім, у фонді розуміють, що до моменту прийняття у другому читанні проект кошторису зміниться і хочуть бачити як саме.

Економічна правда

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