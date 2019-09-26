У Ryanair спрогнозували річний пасажиропотік на українських маршрутах

У 2020 фіскальному році компанія Ryanair планує перевезти 1,5 мільйонів пасажирів на українських рейсах, які охоплюють 40 маршрутів з Києва, Одеси, Львова і Харкова.

Про це повідомляє avianews.com. з посиланням на департамент із міжнародних комунікацій компанії.

"Відповідно до звітності лоукостера, фіскальний рік починається 1 квітня і триває до 31 березня. Таким чином, показник 1,5 млн пасажирів стосується періоду з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Ryanair відмовилися назвати більш детальні цифри, аргументувавши це політикою нерозкриття інформації про бронювання за конкретними маршрутами.

Водночас у лоукостері підкреслили, що дуже задоволені кількістю ранніх бронювань і завантаженням рейсів на маршрутах із України або в Україну у літньому і зимовому розкладі 2019 року.

Нагадаємо:

Авіакомпанія Ryanair у квітні 2020 року запустить новий рейс зі Львова до столиці Угорщини.