НБУ купуватиме на ринку надлишки валюти, але не впливатиме на її курс

У Нацбанку заявили, що не планують викупом надлишків валюти на ринку втручатися у формування курсу.

Про це повідомили в НБУ у відповідь на запит hromadske.

У Нацбанку зазначили, що, відповідно до політики інфляційного таргетування, планують лише згладжувати надмірні коливання курсу.

"Згладжувати надмірні коливання курсу" означає впливати на обсяг дефіциту або надлишку валюти на ринку за допомогою продажу або купівлі валюти, але не змінювати ринковий тренд курсу на протилежний.

Наприклад, під час зміцнення курсу гривні НБУ викуповує надлишок валюти в такому обсязі, щоб не створювати штучного дефіциту валюти, який би призвів до девальвації курсу гривні", - заявили у центробанку.

Там додали, що дотримувалися цієї політики від початку 2019 року і планують дотримуватися її і надалі.

"Мета Нацбанку - щоб інфляція знизилася до 5% і стабілізувалася на такому рівні, оскільки це є необхідною передумовою для збільшення гривневих заощаджень населення, основою комфортного інвестиційного середовища для бізнесу та одним з чинників, який зумовить зниження процентних ставок за кредитами у довгостроковій перспективі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Протягом 16-20 вересня 2019 року Національний банк викупив з ринку 269,6 мільйонів доларів.

Економічна правда