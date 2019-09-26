Справу про зрив запуску українського супутника скерували до Антикорсуду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Вищого антикорупційного суду справу про зрив запуску супутника "Либідь" колишнім керівництвом Укркосмосу.

Про це повідомляє прес-служба САП.

Йдеться про колишнього генерального директора Укркосмосу Сергія Капштика та його позаштатного радника Михайла Гріншпона.

За даними слідства, впродовж 2011-2017 років підозрювані організували схему, в результаті якої вивели за кордон та легалізували 8,245 млн дол. США, надані в межах кредиту Експортного агентства Канади та призначені для будівництва ракети-носія на потужностях ДП "ВО Південмаш".

У результаті таких дій було зірвано запуск першого українського супутника "Либідь"як однієї зі складових побудови Національної супутникової системи зв’язку України.

Нагадаємо:

У січні 2019 року детективи НАБУ під керівництвом САП повідомили колишньому керівнику ДП "Укркосмос" про підозру у зловживанні своїм службовим становищем (ч.2 ст.364 КК).