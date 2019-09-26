Нульовий транзит газу: у НБУ спрогнозували наслідки для економіки

Нацбанк заклав у макроекономічний прогноз суттєве зменшення валютних надходжень, пов'язане з падінням обсягів транзиту російського газу до Європи через Україну, який приносить щороку 3 мільярди доларів.

Про це заявили у Нацбанку у відповідь на запит hromadske.

Зазначається, що через падіння обсягів транзиту НБУ очікує на збільшення дефіциту поточного рахунку у 2020-2021 роках.

Відтік валюти з України через відсутність транзиту газу може зрости до 2,9% від ВВП у 2020 році, у 2021 році - до 3,7% від ВВП.

При цьому, попри суттєвий вклад транзиту російського газу у ВВП (доходи від транзиту складають на рівні 2,3% ВВП), у 2020 році Нацбанк очікує на зростання економіки на 3,2%, а у 2021 році - на 3,7%.

"Прискорення зростання реального ВВП у 2020-2021 роках відбуватиметься, зокрема, за рахунок поступового помʼякшення монетарної політики, що стимулюватиме внутрішній попит, а також пожвавлення економічної активності у світі", - зазначили в НБУ.

Нагадаємо:

19 вересня 2019 року у Брюсселі відбувся черговий раунд тристоронніх переговорів про транзит російського газу через ГТС України до Європи. Переговори відбулися за участі представників українського уряду та Нафтогазу, російського уряду та Газпрому, а також Єврокомісії.

Російська сторона підтвердила готовність підписати нову угоду про транзит свого газу до Європи через газотранспортну систему України відповідно до європейських правил.

Наступний раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні між Єврокомісією, Росією та Україною щодо довгострокового транзиту газу після 2019 року відбудеться наприкінці жовтня.