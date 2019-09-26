У НАЗК є питання до декларації Маркарової
Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує міністра фінансів Оксану Маркарова для дачі пояснень за ознакою можливих адміністративних правопорушень.
Про це йдеться в повідомленні на сайті НАЗК.
Маркарову запрошують 3 жовтня з 10:00 до 12:00 для пояснень можливих недостовірних відомостей у декларації.
У НАЗК зазначають, що за наявності підстав може бути складений протокол про адміністративне правопорушення "за ознаками подання завідомо недостовірних відомостей у декларації".
У НАЗК нагадують, що збирають фактичні дані за ознаками можливого порушення частини четвертої статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Крім того, в Нацагентстві зазначають, що неявка "не є перешкодою для здійснення подальших можливих заходів відповідно до вимог законодавства України про адміністративні правопорушення".
Економічна правда
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