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У НАЗК є питання до декларації Маркарової

Четвер, 26 вересня 2019, 14:10

Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує міністра фінансів Оксану Маркарова для дачі пояснень за ознакою можливих адміністративних правопорушень.

Про це йдеться в повідомленні на сайті НАЗК.

Маркарову запрошують 3 жовтня з 10:00 до 12:00 для пояснень можливих недостовірних відомостей у декларації.

У НАЗК зазначають, що за наявності підстав може бути складений протокол про адміністративне правопорушення "за ознаками подання завідомо недостовірних відомостей у декларації".

У НАЗК нагадують, що збирають фактичні дані за ознаками можливого порушення частини четвертої статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, в Нацагентстві зазначають, що неявка "не є перешкодою для здійснення подальших можливих заходів відповідно до вимог законодавства України про адміністративні правопорушення".

Економічна правда

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