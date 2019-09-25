АМКУ може покарати виробників сигарет за допомогу в створенні "картелю"

Антимонопольний комітет 26 вересня може покарати найбільших тютюнових виробників за монополізацію ринку компанією "Тедіс", а також зобов’язати їх реалізовувати сигарети іншим дистриб‘юторам.

Про це написала екс-державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська на своїй сторінці у Facebook.

АМКУ планує розглянути результати розслідування справи про порушення "Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн" разом з "Філіп Морріс Україна", "Джей Ті Інтернешнл Україна" разом з "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна", "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" разом з "Імперіал Тобако Юкрейн", "Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна" разом з "А/Т тютюнова компанія "В.А.Т.- Прилуки" і "Тедіс Україна" законодавства про захист економічної конкуренції.

А саме — порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються обмеження доступу інших суб’єктів господарювання (покупців) на ринок первинного продажу виробниками цигарок.

"Якщо говорити просто, АМКУ звинувачує чотирьох найбільших виробників цигарок та дистриб’ютора "Тедіс Україна" у створенні картеля, в результаті діяльності якого "Тедіс" став монополістом", - написала Загребельська.

"Філіп Морріс Україна", "Джей Ті Інтернешнл Україна", "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" та "В.А.Т. Прилуки" разом виробляють понад 90% сигарет в Україні.

"В 2012 – 2013 роках тютюнові виробники, що повинні були б конкурувати між собою, в тому числі ефективністю системи дистрибуції, припиняють реалізовувати свою продукцію через власну мережу та іншим кільком десяткам оптових продавців. Весь же вироблений обсяг цигарок починають віддавати на реалізацію єдиному дистриб’ютору - ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна" (колишня назва компанії "Тедіс" - ЕП). За наслідком доля ринку останнього з незначної в 2011 перетворилась на 99% в 2013 році", - зазначила Загребельська.

"Транснаціональні виробники діяли (точніше бездіяли) однаково – продовжили співпрацю тільки з "Мегаполісом". Не дивлячись на пропозиції, що надходили від великих торгівельних компаній та мереж. Не дивлячись на скарги покупців. Не дивлячись на звинувачення на адресу "Мегаполісу-Україна" щодо участі в топ-корупції, ухиленні від сплати податків, контрабанді, зловживанні монопольним становищем", - додала вона.

Нагадуємо:

Скандал навколо компанії "Тедіс Україна" спалахнув наприкінці березня 2017 року.

31 березня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про обшуки у "Тедіс". Аваков звинуватив компанію у фінансуванні тероризму.

"У справі компанії "Тедіс Україна", пов'язаної з російським олігархом Ігорем Кесаєвим, проводять понад 100 обшуків у декількох містах України", - повідомляв міністр.

Аваков також звинуватив тютюнового монополіста в "допомозі терористичним організаціям псевдо республік та несплаті податків".

3 квітня суд заарештував корпоративні права компанії й заборонив засновникам, працівникам "Тедіс Україна" розпоряджатися ними будь-яким чином.

5 квітня суд заарештував кошти на розрахунковому рахунку в столичній філії Приватбанку.

12 квітня Печерський суд зобов’язав повернути конфісковані тютюнові вироби компанії.

Tedis Ukraine, створена в 2011 році ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна", в травні 2016 року була перейменована на ТОВ "Тедіс Україна".

Детальніше про ситуацію навколо "Тедіс Україна" читайте у статті на ЕП: "Дали прикурити". Що Аваков і Луценко шукали у тютюнового монополіста

Економічна правда