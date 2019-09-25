У Кабміні хочуть зібрати всі міністерства в одній будівлі

Міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що до кінця року планує централізувати все, що може в Кабміні й уже домовився з Міністерством цифрової трансформації про спільну роботу двох департаментів.

Джерело: Facebook-сторінка міністра кабінету міністрів Дмитра Дубілета

Дослівно: "На цьому тижні ми домовилися з новоствореним Міністерством цифрової трансформації, що вони не будуть набирати людей в два департаменти (кадри та бухгалтерія), а будуть "аутсорсити" ресурси Секретаріату.

Я хочу до кінця наступного року централізувати все, що можна, де це не заважатиме ефективній роботі. Причому я впевнений, що у цій централізації є великий потенціал не тільки з міністерствами, а й з іншими органами влади, аж до регіонів.

Само собою, щоб ефективно все централізувати, багато функцій потрібно спростити і перевести в електронну форму (відповідь на питання "А як же ми будемо документи носити?").

Так, дивись, всі міністерства зможуть з'їхатися в одну будівлю на Грушевського, а не займати купу нерухомості по Києву".

Деталі: За словами Дубілета, зараз у міністерствах є величезна кількість функцій, які дублюються між собою — бухгалтерія, базове ІТ, документообіг та багато іншого. Тому більшість співробітників міністерств займається не формуванням або реалізацією політик, а підтримуючими функціями.

Всього попередньо у КМУ нарахували 19 таких напрямків.

Міністр вважає, що до останнього часу міністри часто намагалися відгородитися одне від одного стінами в прямому і переносному сенсі, а не працювати, як одна команда.

Що було раніше: 25 вересня прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд розпочинає перезавантаження влади: запровадять контракти для держслужбовців і звільнятимуть тих, хто відсиджується.

Нагадаємо:

Раніше міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет пообіцяв скоротити кількість використовуваного в уряді паперу в два рази і перевести документи в цифровий формат.

Дубілет зазначив, що вивчає можливість скасування згоди на обробку персональних даних.