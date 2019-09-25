Саудівська Аравія купує нафту для поставок іноземним НПЗ - ЗМІ

Держкорпорація Saudi Aramco після атак на нафтові об'єкти купує нафту у сусідніх країн, щоб виконати зобов’язання перед зарубіжними партнерами.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

За інформацією джерел, торговий підрозділ компанії, Aramco Trading Corp, домовляється про постачання нафти з Об'єднаних Арабських Еміратів і Кувейту, щоб виконати зобов'язання перед зарубіжними НПЗ, в тому числі в сусідньому Бахрейні, а також в Малайзії та Південній Кореї.

Aramco Trading Corp не відповіло на прохання видання про коментар.

"Хоча королівство повідомило, що повністю відновить постраждалу через атаки нафтовидобуток до наступного тижня, воно шукає допомоги у інших виробників в регіоні Перської затоки для забезпечення клієнтів і усунення можливих прогалин у зв'язку з тимчасовим збоєм", - заявили джерела.

За їх словами, скорочення виробництва в Саудівській Аравії посилило попит ATC на зарубіжну нафту.

Саудівська Аравія не буде імпортувати нафту для покриття внутрішніх потреб, заявило одне з джерел.

"Навіщо це робити, коли у нас є запаси нафти? Саудівська нафта експортується точно, як і раніше, щоб задовольняти потреби ринку", - сказало джерело.

Нагадаємо:

В ніч на 14 вересня в Саудівській Аравії на території одного з найбільших в світі нафтопереробних заводів компанії Saudi Aramco в результаті атаки безпілотників сталася пожежа.

В результаті видобуток нафти в країні скоротився вдвічі - це близько 5% добового видобутку нафти у світі.

Відповідальність за напад взяли повстанці-хусити з Ємену. Вони заявили, що при атаці було використано 10 безпілотників і що вона стала відповіддю на участь Саудівської Аравії в єменському збройному конфлікті.

Президент США Дональд Трамп наказав виділити нафту з резервів країни для стабілізації ситуації на нафтовому ринку.

Пізніше Трамп заявив, що Сполучені Штати вважають, що вони знають, хто стоїть за атаками на саудівські нафтові об'єкти і знаходяться "в бойовій готовності".

Глава Пентагону Марк Еспер заявив, що США у співпраці з партнерами вивчають питання, які дії слід зробити у відповідь на атаки проти нафтових підприємств Саудівської Аравії.

Франція, Велика Британія і Німеччина у спільному комюніке звинуватили Іран у нападі на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії.