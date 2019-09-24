Група "Ковальська" хоче купити локомотив через "катастрофічну ситуацію" на УЗ

Промислово-будівельна група "Ковальська" готова інвестувати у закупівлю локомотиву для підтримки виробництва та планує купити магістральний електровоз для транспортування будівельних матеріалів із власних кар'єрів.

Про це заявив гендиректор компанії Сергій Пилипенко, передає "НВ Бізнес".

У компанії заявили, що підтримують ініціативу міністра інфраструктури Владислава Криклія щодо доступу бізнесу до ринку тяги.

"Бізнес не готовий чекати, поки Укрзалізниця вирішить свої проблеми. Від суттєвих затримок поставок страждають клієнти, співробітники та економіка в цілому.

Ми готові самостійно інвестувати в транспорт, але для цього необхідно позбавити УЗ монополії на тягу. Якщо в цьому році для приватних компаній відкриють ринок залізничної тяги, то ми будемо одними з перших, хто поповнить свій парк локомотивами", - зазначив Пилипенко.

Нагадаємо:

Раніше у компанії заявили, що непрофесійна діяльність керівництва Укрзалізниці гальмує розвиток економіки та загрожує бізнесу.