Агентство Fitch підвищило рейтинги семи українських банків

Рейтингове агентство Fitch Rating підвищило довгострокові рейтинги дефолту емітента в іноземній валюті семи українських банків з рівня "B-" до "B", прогнози по ним позитивні.

Про це йдеться у прес-релізі агентства, передає "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, покращені рейтинги Ощадбанку, Укрексімбанку, Приватбанку, Укргазбанку, Кредит Агріколь Банку, Прокредит Банку і Правекс-Банку.

Fitch Rating підтвердило довгостроковий РДЕ Альфа-Банку (Україна) в іноземній валюті на рівні "В-" зі стабільним прогнозом, одночасно знизивши його рейтинг за національною шкалою з AA (ukr) до BBB + (ukr).

Також Fitch поставило рейтинги життєздатності перерахованих банків на можливий перегляд у бік збільшення (RWP).

"RWP відображає очікування Fitch, згідно з якими посилення макроекономічної стабільності в Україні, досить хороші економічні перспективи, а також подальша стабілізація кредитного профілю держави повинні мати позитивні наслідки для кредитоспроможності банку як самостійної одиниці.

Погляд Fitch на операційне середовище в Україні також враховує показники, що свідчать про відновлення банківського сектора, поліпшення загального рівня платоспроможності і зниження ризиків рефінансування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Рейтингове агентство Fitch Rating підвищило довгостроковий та короткостроковий кредитний рейтинг (IDR) України в іноземній та національній валютах з B- до B, та покращило прогноз зі стабільного на позитивний.