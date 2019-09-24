В аеропорту "Бориспіль" з'явиться парковка із зарядкою для електрокарів

В аеропорту "Бориспіль" у найближчі 2 місяці з'являться 32 паркувальних місця, які будуть оснащені зарядками для електрокарів.

Про це заявив комерційний директор аеропорту Георгій Зубко, передає avianews.com.

За його словами, 30 місць розмістять на другому поверсі багаторівневого паркінгу навпроти терміналу D, ще дві - біля готелю, який знаходиться між терміналами D і B. Перші станції підзарядки вже змонтовані, але ще не введені в експлуатацію.

"Велике прохання до автомобілістів, які поки не відмовилися від автомобілів на бензині: давайте поважати один одного. Власники електромобілів йдуть на деякі незручності заради навколишнього середовища. Найменше, що можна зробити у відповідь - не позичати паркомісця, виділені для них", - зазначив Зубко.

Зазначається, що на паркування на місцях з зарядками діє стандартний тариф. Для другого поверху багаторівневого паркінгу він становить 30 грн на годину і 300 грн на добу.

"Плата за використання зарядки буде стягуватися окремо приватним оператором, який виконає монтаж обладнання та буде надавати послугу. Назву компанії і розцінки на зарядку в аеропорту пообіцяли надати пізніше", - пише видання.