Податок на посилки: Нефьодов виступає за повернення ліміту у 150 євро

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що зменшення ліміту на безподаткове пересилання посилок до України з-за кордону до 100 євро було неефективним, тому він частково підтримує ідею повернення ліміту у 150 євро.

Про це він сказав в ефірі 5 каналу.

"У якійсь перспективі я б виступав за повернення ліміту у 150 євро, але з одночасною зміною механізму оформлення посилок взагалі", - зазначив Нефьодов.

За його словами, наразі процедура оплати мита та податків з отриманих посилок, вартість яких перевищує 100 євро, є надто складною. Для того, аби отримати таку посилку, громадянину потрібно звернутися до митниці, подати декларацію, яка досі існує у паперовій формі.

"Я не можу собі уявити людину, яка самостійно поїде на митницю, оформить митну декларацію для того, аби заплатити 100 гривень мита. Відповідно, треба наймати митного брокера, а його послуги у рази перевищують витрати на це мито", - підкреслив глава митної служби.

Нефьодов додав, що наразі система сплати мит з посилок є неефективною: держава отримує мит та податків з посилок набагато менше, ніж витрачає на підтримання роботи митниць.Тому він пропонує спростити процес оплати мита з посилок, перевівши його в електронну форму.

Нагадаємо:

З 1 липня 2019 року набули чинності зміни до Податкового кодексу, які стосуються оподаткування посилок з-за кордону.

Якщо вартість товарів в посилці сумарно перевищує 100 євро, одержувач-фізособа зобов'язаний сплатити податок на додану вартість. Раніше цей поріг становив 150 євро.

Економічна правда