"Укрбуду" дозволили добудувати скандальний ЖК у центрі Києва

Окружний адмінсуд Києва зобов’язав Департамент містобудування та архітектури КМДА удвічі збільшити висоту житлового комплексу "Покрова" на вулиці Січових Стрільців, 59 у столиці.

Джерело: "Наші гроші" з посиланням на рішення судді Ігоря Погрібніченка.

Дослівно: "Суд задовольнив позов Центрального територіального управління капітального будівництва Міноборони, яке є замовником будівництва разом з ТОВ "Будінпроект".

Деталі: зазначається, що договір на зведення ЖК "Покрова" був укладений у 2015 році. У 2016 році розпочалося будівництво, заради якого знесли існуючий воєнкомат. Після будівництва кількох поверхів, ДАБІ анулювала дозвіл.

Підставою стала низка порушень, серед яких – недійсні містобудівні умови та обмеження, які втратили чинність у 2013 році.

Також свій припис про зупинення робіт видав Мінкульт, з яким забудовник не погоджував жодних документів щодо будівництва в історичному ареалі Києва, де діє обмеження по висотності – не вище 27 м.

Центральне теруправління капітального будівництва Міноборони програло усі суди щодо забудови, включно з Верховним Судом. Але у лютому цього року отримало нові МУО, які вже обмежили висотність ЖК до законних 26,5 м. Відповідно – забудовник був зобов’язаний розробити нову проектну документацію.

Натомість ЦТУКБ звернулося до суду з вимогою збільшити граничну висоту об’єкта до 72,6 м, як передбачав старий проект. І скандальний Окружний адмінсуд цю вимогу задовольнив.

ЖК "Покрова" будується під егідою держкорпорації "Укрбуд". До обрання народним депутатом, президентом "Укрбуду" був Максим Микитась. Зараз керівником держкорпорації є помічник Микитася Олександр Лятамбор.

Засновником ТОВ "Будінпроект" значиться ТОВ "Будівельний розвиток міста", бенефіціарними власниками якого є Зохра Нагієва і Сергій Якусевич, заступник голови правління "Укрбуду".

Українська правда