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У Нацбанку назвали найчастішу скаргу споживачів

Вівторок, 24 вересня 2019, 11:30

Найбільш частою скаргою споживачів на фінансові установи є скарги на нав'язування непотрібних послуг.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку.

"Близько половини всіх скарг від споживачів на фінансові установи, які надходять до Національного банку, стосуються нав'язування непотрібних послуг. Наприклад, страхування, нотаріальних послуг і т.д", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в НБУ, законодавство забороняє фінансовим установам нав'язувати послуги.

"Але за останні вісім років жоден державний орган не мав повноважень контролювати дотримання цієї норми", - додали в регуляторі.

При цьому в Нацбанку зазначили, що минулого тижня Верховна Рада прийняла закон, який покликаний виправити ситуацію.

"Документ покладає на НБУ зобов'язання щодо захисту прав споживачів фінпослуг і ми надаємо йому інструменти регулювання ринкової поведінки учасників фінансового сектора для споживачів", - наголошується в повідомленні.

"Споживачі мають право скаржитися до фінансової установи, якщо її співробітники нав'язують непотрібні послуги. А якщо відповідь установи не задовольнила, вони можуть звертатися до Національного банку", - підкреслили в регуляторі.

Економічна правда

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