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Офіційно: в атаках на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії звинуватили Іран

Вівторок, 24 вересня 2019, 10:50

Франція, Велика Британія і Німеччина у спільному комюніке звинуватили Іран у нападі на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії.

Джерело: сайт уряду Німеччини.

"Для нас ясно, що Іран несе відповідальність за цей напад. Іншого правдоподібного пояснення немає", — йдеться в повідомленні відомства.

Євротрійка засудила напад на НПЗ і висловила солідарність з народом Саудівської Аравії.

"Ми закликаємо Іран повною мірою співпрацювати з МАГАТЕ в рамках СВПД і його Угоди про всеосяжні гарантії … Ми настійно закликаємо Іран вступити в діалог і утримуватися від провокацій і ескалації", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

В ніч на 14 вересня в Саудівській Аравії на території одного з найбільших в світі нафтопереробних заводів компанії Saudi Aramco в результаті атаки безпілотників сталася пожежа.

В результаті видобуток нафти в країні скоротився вдвічі - це близько 5% добового видобутку нафти у світі.

Відповідальність за напад взяли повстанці-хусити з Ємену. Вони заявили, що при атаці було використано 10 безпілотників і що вона стала відповіддю на участь Саудівської Аравії в єменському збройному конфлікті.

Президент США Дональд Трамп наказав виділити нафту з резервів країни для стабілізації ситуації на нафтовому ринку.

Пізніше Трамп заявив, що Сполучені Штати вважають, що вони знають, хто стоїть за атаками на саудівські нафтові об'єкти і знаходяться "в бойовій готовності".

Глава Пентагону Марк Еспер заявив, що США у співпраці з партнерами вивчають питання, які дії слід зробити у відповідь на атаки проти нафтових підприємств Саудівської Аравії.

Українська правда

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