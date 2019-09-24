У Києві відкрили найбільший Novus за кількістю асортименту і товарів

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Мережа NOVUS відкрила свій магазин в торгово-розважальному центрі Skymall. Його площа становить 12 000 кв. м, з яких 6300 відведені під торговий зал.



Відкриття NOVUS в ТРЦ Skymall

У день відкриття, 21 вересня, NOVUS організував справжнє свято для своїх відвідувачів. Гості мали можливість взяти участь в різних майстер-класах, зокрема, у відомого кулінара Євгена Клопотенка або приготувати морозиво разом з Массімо Джеларті.

А також відвідати різні дегустаційні зони, а ввечері добре повеселитися разом з DJ Аня Арфеєва.

"Цей магазин побудований за принципом зручності покупця: широкі проходи, зрозуміла і проста навігація, великий асортимент і найголовніше - новий сучасний дизайн. Зайшовши в магазин, в першу чергу, всі наші гості побачать новий і затишний інтер'єр. Наша мета була надати все в одному місці, все, за чим прийшов покупець, - і це наш головний пріоритет ", - розповів на відкритті журналістам генеральний директор мережі NOVUS Марк Петкевич.

Новий магазин відрізняється не тільки найбільшим приміщенням, але і найбільшим асортиментом - 50 000 товарів, в тому числі - 5 000 товарних позицій власного імпорту.

Також в супермаркеті є спеціальна холодильна камера для сиру і хамона, шафи для сухого визрівання м'яса, де гості зможуть купити ідеальне м'ясо для стейків.

Крім того, з відкриттям NOVUS в ТРЦ Skymall буде запущений інтернет-магазин, який буде обслуговувати два великі райони - Троєщину та Оболонь. Як очікується, доставка товарів з магазину буде доступна через тиждень, після відточування всіх виробничо-технічних процесів.

Операційний директор мережі NOVUS Олексій Панасенко розповів про реалізацію нового формату фуд-корту в магазині, який включає ресторан The Lunch і пивбар The Bar, здатний розмістити 150 гостей. У його оформленні використано натуральне дерево, камінь і живі рослини.

У меню кафе гості зможуть знайти бургери, млинчики, кава та піцу, приготовану в традиційній італійській печі безпосередньо в магазині.

У магазині також є оновлений винний відділ з професійним сомельє та вибором з понад 1300 артикулів вина з 20 країн світу. З інших нововведень можна відзначити дегустаційний стіл, де на постійній основі будуть проходити різні дегустації напоїв.

За даними компанії, в будівництво нового супермаркету було вкладено понад 161 млн грн інвестицій.

Компанія "Новус Україна" з литовським капіталом, представлена ​​в Україні з 2008 року. Зараз мережа включає 43 торгові точки загальною площею понад 170 000 кв. м.

Компанія розвиває торгові об'єкти різних форматів площею від 500 до 7000 кв. м, зокрема - франчайзингові. Товарообіг мережі у 2018 році склав 10,7 млрд грн, що на 20% більше показників 2017 року.