Хто відповідальний за неблагонадійного контрагента

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Чим масштабніший бізнес, тим вкрай важливо знати, з ким його будуєш та співпрацюєш. Обираючи бізнес-партнера, укладаючи договір слід попередньо перевіряти його на благонадійність. Ризики при співпраці з нечесним партнером можуть бути різними.

Як варіант, компанія може укласти договір з фіктивною організацією, яка зареєстрована на підставних осіб для укладення майбутньої угоди. У документах подібних компаній можуть бути зазначені неіснуючі юридичні адреси, невірні контактні дані та неправдиві відомості про керівництво.

Неблагонадійний контрагент - це фінансові втрати, репутаційні ризики та можлива втрата корпоративних прав.

Якщо ви хочете перевірити компанію, вас повинна цікавити наступна інформація: благонадійність, платоспроможність і наявність первинних документів, що підтверджують право займатися конкретним видом бізнесу. Перевірити компанію можна самостійно або скориставшись спеціальними сервісами.

Сьогодні для перевірки бізнес-партнера на благонадійність існують спеціальні сервіси, які за декілька хвилин визначать перспективу чи, навпака, ризики для подальшої співпраці.

Здебільшого подібні системи мають автоматичний доступ до відкритих джерел та державних реєстрів, завдяки чому перевірка відбувається миттєво, а дані завжди актуальні, бо оновлюються одночасно з інформацією у держреєстрах.

Однією з таких систем є CONTR AGENT від ЛІГА:ЗАКОН , в основі якої - machine learning. Завдяки цьому система за лічені хвилини аналізує досьє на більш ніж 6,5 млн компаній та ФОП України, проводить експрес-оцінку ризиків контрагента та дає можливість виявити зв’язки з іншими юридичними особами.

Для пошуку необхідного бізнес-партнера достатньо ввести код ЕДРПОУ/назву компанії, ПІБ директора, код ІПН або ПІБ ФОПа. Окрім цих даних запит можна фільтрувати за КВЕДом, адже підприємств з подібними назвами багато, проте вид діяльності очевидно різний.

Отже, отримавши у системі досьє на необхідного контрагента, можна переглянути його досьє, наявність ризик-факторів, інформацію щодо наявності податкового боргу, судових рішень, статусу банкрутства, наявності у санкційних списках, і т.д.

У розділі "Зв’язки" можна знайти та побудувати точні зв’язки між компаніями, засновниками, бенефіціарами, адресами та контактами. Це значно економить час, небажані можливі фінансові та репутаційні втрати.

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Перевіряйте контрагентів, конкурентів та не дайте жодних шансів шахраям незаконно заволодіти вашими корпоративними правами.