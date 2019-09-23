В Україні продовжує погіршуватися ключовий економічний показник
Промислове виробництво в Україні в серпні 2019 року скоротилося на 1,7% в порівнянні з серпнем 2018 року, і на 1,4% - в порівнянні з попереднім місяцем.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
З корекцією на ефект календарних днів спад промвиробництва в серпні становив 1,6% і 0,5% відповідно.
У переробній промисловості в серпні 2019 року до серпня 2018 року спад виробництва становив 4,1%, тоді як в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря виробництво зросло на 2%, а в добувній промисловості і розробці кар'єрів - на 2,7% .
В цілому за підсумками восьми місяців 2019 року зростання промвиробництва сповільнилося до 0,1% до аналогічного періоду 2018 року.
У тому числі у добувній промисловості і розробці кар'єрів зафіксовано зростання на 2,6%, переробної - спад на 0,6%, постачання електроенергії, газу та кондиціонованого повітря - скорочення на 1,4%.
Нагадаємо, промислове виробництво в Україні в 2018 році зросло на 1,1% в порівнянні з 2017 роком.
Економічна правда
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