Розорилася найстаріша в світі туристична компанія Thomas Cook

Один з найбільших і найстаріших туроператорів світу британський Thomas Cook оголосив про закриття: за межами Великобританії залишилися близько 150 тисяч британських туристів, яких тепер владі країни доведеться евакуювати.

Про це пише The Bell.

Чотири авіакомпанії Thomas Cook припинили польоти, вона анулювала всі тури і бронювання. Понад 21 тисяча співробітників компанії в 16 країнах будуть звільнені.

Уряд Великобританії оплатить повернення в країну туристів, чий відпочинок закінчувався з 23 вересня по 6 жовтня. Для них замовили десятки чартерних рейсів, перші порожні літаки вилетіли з британських аеропортів ввечері 22 вересня.

Більшість британських клієнтів Thomas Cook захищені державною програмою страхування подорожей, яка гарантує, що відпочиваючі можуть повернутися додому, якщо британський туроператор зазнає невдачі, перебуваючи за кордоном.

Британський міністр транспорту Грант Шеппс сказав, що це буде найбільша евакуація з-за кордону громадян в мирний час в історії Великобританії і тому проблеми і затримки неминучі. Планується, що всі відпочиваючі британці будуть повернуті на батьківщину протягом кількох тижнів.

Як пише CNN, це також найдорожча операція з повернення громадян до Великобританії: вона обійдеться уряду в суму від 125 млн дол до 750 млн дол.

Прем'єр Борис Джонсон вже висловив побоювання, що подібні дії уряду "створюють ризик", тому що інші турфірми згодом будуть очікувати такого ж рішення своїх проблем.

Клієнти Thomas Cook занурилися в хаос, пише The Guardian. По-перше, туристи дізналися про те, що трапилося сьогодні вранці з випусків новин: компанія не надіслала своїм клієнтами жодних листів з поясненнями і вибаченнями. У деяких аеропортах (наприклад, на Майорці) зараз стоїть черга клієнтів Thomas Cook, які очікують вирішення проблеми.

У деяких туристів проблеми почалися ще 22 вересня: BBC повідомляє, що адміністрація пляжного курорту Les Orangers в туніському місті Хаммамет зажадала, щоб клієнти Thomas Cook, які збиралися їхати, розплатилися заздалегідь, побоюючись, що компанія цього не зробить. Після того як туристи відмовилися це робити, адміністрація закрила ворота та фізично їх не випускала.

BBC повідомляє, що зараз Управління цивільної авіації Британії зв'язується з готелями, щоб гарантувати їм, що вартість проживання британських клієнтів Thomas Cook буде покриватися державою.

Thomas Cook давно заявляла про фінансові складнощі, пояснюючи їх різними причинами - від складної політичної і економічної обстановки на деяких курортах (наприклад, в Туреччині) до Brexit, через який британці нібито почали масово відмовлятися від поїздок: в травні компанія повідомила про втрату 1,5 млрд фунтів стерлінгів за першу половину року.

Експерти називають головною причиною краху компанії те, що вона не встигла пристосуватися під нові цифрові реалії: інтернет і зростання бюджетних авіакомпаній, авіакомпаній-лоукостерів і онлайн-агрегаторів зробили відпустку дешевшою і доступнішою, ніж будь-коли раніше, і Thomas Cook зіткнулася з сильною конкуренцією.

Також керівництво компанії використовувало явно "сумнівні рішення" проблеми: незважаючи на зростання продажів турів в інтернеті, Thomas Cook вкладала гроші у відкриття нових офлайнових точок продажів.

Врятувати турагентство могла угода з основним акціонером - китайською Fosun приблизно на 900 млн фунтів, але через протидію кредиторів домовитися про неї не вдалося. Ще в неділю керівництво Thomas Cook намагалося добитися компромісу, проте після провалу переговорів вважало за краще оголосити про ліквідацію.

Британський міністр бізнесу Андреа Ледсом попросила прискорити розслідування обставин, що призвели до краху Thomas Cook. Що буде з вивільненими робочими місцями і турсфери в цілому, поки неясно.