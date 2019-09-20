Лагард назвала зростання світового ВВП "крихким"

Зростання світової економіки є "крихким" і "перебуває під загрозою".

Про це сказала Крістін Лагард, яка змінить нинішнього главу Європейського центрального банку Маріо Драгі після 31 жовтня 2019 року, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Лагард додала, що економічне зростання надто сильно залежить від дій світових центральних банків, у зв'язку з чим їхні рішення мають бути передбачуваними.



Говорячи про такі загрози для світової економіки, як вихід Великої Британії з Європейського Союзу і торговельні суперечності США та Китаю, Лагард зазначила, що вони "створені руками людини, і людина може їх виправити".

При цьому вона закликала владу світових держав брати активнішу участь у вирішенні економічних проблем замість того, щоб покладатися на центральні банки.

"Я думаю, глави центральних банків зробили дуже багато", - сказала Лагард в інтерв'ю агентству France-Presse. Вона додала, що протягом багатьох років їх вважали єдиними, хто здатний боротися із загрозами для економіки.

Лагард попередила, що втручання політиків у дії центробанків "не обертається нічим хорошим", водночас зазначивши, що "центробанки мають виконувати роботу, яку їм доручено... вони мають спиратися на факти і дані, щоб бути передбачуваними".

Європейський парламент у вівторок на пленарній сесії в Страсбурзі проголосував за рекомендацію про призначення Лагард на посаду голови ЄЦБ. На підтримку Лагард було подано 394 голоси. Проти проголосували 206 депутатів, 49 утрималися.

З липня 2011 року Лагард виконувала обов'язки директора-розпорядника МВФ, ставши першою жінкою на чолі цієї міжнародної фінансової організації. У лютому 2016 року її було затверджено на другий термін на цій посаді.

На саміті ЄС Лагард рекомендували на посаду глави ЕЦБ. "Європейська рада вважає Крістін Лагард прийнятною кандидатурою для виконання функції глави Європейського центрального банку за умови отримання необхідних рекомендацій і думок відповідно до договору (про Євросоюз - ІФ)", - йшлося в постанові Євроради від 2 липня 2019 року.

16 липня Лагард оприлюднила заяву, в якій повідомила про намір покинути МВФ 12 вересня.