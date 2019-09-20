Ціни на нафту зростають: Brent наближається до 65 доларів

Ціни на нафту еталонних марок в п'ятницю продовжують зростати, оскільки ринок побоюється можливого дефіциту поставок на глобальному ринку в короткостроковій перспективі в зв'язку з посиленням геополітичної напруженості на Близькому Сході.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Листопадові ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:02 подорожчали на 0,34 долара (на 0,53%) - до 64,74 долара за барель. У четвер їх ціна зросла на 0,8 долара (на 1,26%), склавши на закриття 64,40 долара за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) вранці зростають на 0,57 долара (на 0,98%) - до 58,7 долара за барель.

За підсумками попередньої сесії їхня ціна збільшилася на 0,02 долара (на 0,03%), закрившись на позначці 55,13 долара за барель.

США і Саудівська Аравія, які повідомили про докази причетності Ірану до атак на саудівські нафтові об'єкти, загрожують вжити заходів у відповідь. Тим часом МЗС Ірану попередило, що будь-які удари по країні приведуть до "тотальної війни", повідомляє агентство Bloomberg.

У ніч на 14 вересня підприємства компанії Saudi Aramco піддалися атаці. Зокрема, був атакований ряд нафтових об'єктів на сході королівства. Це призвело до скорочення видобутку нафти в Саудівській Аравії вдвічі - на 5,7 млн ​​барелів на добу.