Стало відомо, хто може стати торговим представником України
Торговим представником України - заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства може стати Тарас Качка.
Про це свідчать дані декларації Качки за 2018 рік, опублікованій у Єдиному держреєстрі декларацій.
У декларації місцем роботи Качки вказано Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на посаді заступника міністра - торгового представника.
Тарас Качка - стратегічний радник і експерт МФ "Відродження", був радником міністра закордонних справ України. У 2014-2015 роках був віце-президентом та в.о. президента Американської торговельної палати в Україні.
Працював менеджером з питань регуляторної політики у міжнародних корпораціях, а також у Міністерстві аграрної політики та продовольства і Мін'юсті.
Нагадаємо:
Першим заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова стане представник партії "Голос" Павло Кухта.
Аграрним напрямком у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства займатиметься Тарас Висоцький.
Економічна правда
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