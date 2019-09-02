Мінфін затвердив структуру головного апарату нової митниці і штатний розпис

Міністерство фінансів затвердило структуру головного апарату Державної митної служби та штатний розпис.

Про це у Facebook повідомив голова Держмитниці Максим Нефьодов.

"Отже, у нас тепер має бути 571 людина, яких ми почнемо поступово переводити з існуючих співробітників, набирати на конкурсах ззовні і брати з інших держорганів.

Володимир Зеленський сьогодні поставив завдання до 1 грудня очиститись і укомплектуватись кадрами - тому ось в такий строк і плануємо все зробити (сама Служба запрацює раніше, звісно)", - повідомив він.

За його совами, наступний крок - регіональна структура митниці.

"Наступного року перейдемо на єдину юрособу, але це вимагає суттєвих змін до законодавства, які вже майже підготовлені завдяки героїчній роботі Юліана Хорунжія (адвокат, старший партнер юридичної компанії "Аріо Кепітал Груп" - ред.) і його команди", - написав Нефьодов.

Нагадаємо:

Глава Державної митної служби Максим Нефьодов вважає, що експерти Євросоюзу можуть здійснити аудит системи управління ризиками (АСАУР) і всієї ІТ-системи митниці за кілька місяців.

Економічна правда