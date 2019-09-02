Верланов розповів, коли призначатимуть керівників територіальних органів податкової

Керівників територіальних управлінь Державної податкової служби почнуть призначати після звершення переведення людей з ДФС та стабілізації щоденної роботи.

Про це в інтерв'ю ЕП сказав голова ДПС Сергій Верланов.

"Зараз є інформація про зміни до закону про державну службу. Подивимося, якими вони будуть. Виходячи з цього, будемо оголошувати конкурс і наймати службовців", - зазначив він.

"На посади в. о. керівників усіх територіальних управлінь податкової служби я тимчасово призначив заступників їх колишніх очільників. Їхнє головне завдання - зареєструвати юридичні особи ДПС у відповідних областях, перевести людей, почати роботу.

Потім оголосимо відкриті конкурси на очільників теруправлінь. Не буде так, що в одній області поспіхом призначили керівника, а в іншій - ні. Однаковий підхід буде скрізь. Наразі жодного керівника не призначили", - пояснив Верланов.

На питання, як відбувається поділ Державної фіскальної служби, він відповів:

"Ми зробили дуже багато. Зареєстрували юридичну особу і територіальні управління, затвердили структуру, штат, кошторис, перевели у нову службу понад 30% працівників. У мене цей процес зайняв трохи більше трьох місяців.

21 серпня Кабмін ухвалив рішення про покладення функцій на ДПС в частині адміністрування податків. Це означає, що всі податкові справи і податкове адміністрування будуть здійснюватися новоствореною податковою службою".

Він додав, що у процесі переведення не має постраждати функція адміністрування, "адже ДФС приймає звітність, перевіряє її, контролює сплату податків".

"Ще одна причина, чому цей процес розтягнений в часі - перевірка кадрів. Ми працюємо з правоохоронними органами. Надсилаємо їм запити, отримуємо інформацію", - сказав голова ДПС.

На питання, який відсоток людей відсіяли, Верланов відповів, що про відсоток відсіву можна буде говорити після запуску Державної митної служби, але додав, що кількість податківців зменшиться.

Він також підкреслив, що у податковій службі не буде податкової міліції. "Тиск з її боку на бізнес - це не те, що має асоціюватися з діяльністю нової служби під моїм керівництвом", - запевнив Верланов.

За його словами, ДПС активно спілкується з Офісом президента, Мінфіном, РНБО та новим комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики щодо перспективи ухвалення окремого закону про Службу фінансових розслідувань.

Голова ДПС додав, що цей закон пріоритетний, а "конкретика з'явиться протягом місяця".

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Економічна правда