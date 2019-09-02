Всі розділи
Укр / Рус

"Укргазвидобування" виставило на торги 820 тонн нафтопродуктів

Понеділок, 2 вересня 2019, 11:48

АТ "Укргазвидобування" виставило на тижневі електронні торги, які пройдуть 3 вересня, 820 тонн нафтопродуктів.

Про це йдеться в бюлетені, опублікованому на сайті "Української енергетичної біржі", передає enkorr.

Зокрема, "Укргазвидобування" пропонує 60 автомобільних т і 55 т залізничних партій бензину А-92 по 29 150 грн/т і 29 050 грн/т.

Також компанія виставила на торги 60 т автонормами і 55 залізничними партіями бензину А-95 по 30 150 грн/т і 30 050 грн/т.

До реалізації також пропонується по 60 т автомобільних і залізничних партій дизельного палива виробництва Шебелинського заводу по 24 900 грн/т і 24 850 грн/т.

Окрім того, на торги виставлено 450 т водно-вуглеводної емульсії по 5000 грн/т і 20 т бітуму 15 000 грн/т.

Загальна стартова вартість всіх нафтопродуктів становить понад 12,3 млн грн.

"Укргазвидобування", 100% акцій якого належить НАК "Нафтогаз України", є найбільшою газодобувної компанією країни, що забезпечує близько 75% загального видобутку газу в країні.

У 2018 році компанія видобула 15,496 млрд куб. м газу (+ 1,6%), 73,6 тис. т нафти (-8,5%), 373,2 тис. т газового конденсату (-4%). Переробка на Шебелинському ГПЗ становила 454 тис. т (-8%), випуск ЗВГ - 164 тис. т.

Нагадаємо:

19 червня "Укргазвидобування" виграло всі сім лотів аукціону з продажу нафтогазових спецдозволів.

22 серпня Кабмін схвалив кредит ЄБРР для "Укргазвидобування" під держгарантії.

Читайте також: Чому український газ продають за ціною імпортного.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

компанії торги Укргазвидобування

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Volkswagen виплатить 100 мільйонів через помилкові дані про витрати палива 1 вересня 2019, 15:30
Viber планує до кінця року запустити в Україні торговий майданчик у своєму месенджері 30 серпня 2019, 12:18
Передача Херсонської нафтоперевалки: від АРМА вимагають провести відкритий конкурс 29 серпня 2019, 16:48
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!