"Укргазвидобування" виставило на торги 820 тонн нафтопродуктів

АТ "Укргазвидобування" виставило на тижневі електронні торги, які пройдуть 3 вересня, 820 тонн нафтопродуктів.

Про це йдеться в бюлетені, опублікованому на сайті "Української енергетичної біржі", передає enkorr.

Зокрема, "Укргазвидобування" пропонує 60 автомобільних т і 55 т залізничних партій бензину А-92 по 29 150 грн/т і 29 050 грн/т.

Також компанія виставила на торги 60 т автонормами і 55 залізничними партіями бензину А-95 по 30 150 грн/т і 30 050 грн/т.

До реалізації також пропонується по 60 т автомобільних і залізничних партій дизельного палива виробництва Шебелинського заводу по 24 900 грн/т і 24 850 грн/т.

Окрім того, на торги виставлено 450 т водно-вуглеводної емульсії по 5000 грн/т і 20 т бітуму 15 000 грн/т.

Загальна стартова вартість всіх нафтопродуктів становить понад 12,3 млн грн.

"Укргазвидобування", 100% акцій якого належить НАК "Нафтогаз України", є найбільшою газодобувної компанією країни, що забезпечує близько 75% загального видобутку газу в країні.

У 2018 році компанія видобула 15,496 млрд куб. м газу (+ 1,6%), 73,6 тис. т нафти (-8,5%), 373,2 тис. т газового конденсату (-4%). Переробка на Шебелинському ГПЗ становила 454 тис. т (-8%), випуск ЗВГ - 164 тис. т.

Нагадаємо:

19 червня "Укргазвидобування" виграло всі сім лотів аукціону з продажу нафтогазових спецдозволів.

22 серпня Кабмін схвалив кредит ЄБРР для "Укргазвидобування" під держгарантії.

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Економічна правда