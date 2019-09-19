Huawei презентувала нові смартфони без сервісів Google

Huawei на заході в Мюнхені презентувала смартфони Mate 30 і Mate 30 Pro - вони стали першими гаджетами компанії на Android без сервісів Google через санкції США.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на західні ЗМІ.

Смартфони працюють на операційній системі Android, але не мають доступу до сервісів Google, включно з магазином додатків Google Play і YouTube, в якому велася трансляція презентації нових телефонів.



Huawei протягом довгого часу продавала свої Android-смартфони в Китаї без підтримки сервісів Google, які в країні не працюють. Там ця особливість багато в чому компенсується великою кількістю альтернативних магазинів додатків, що працюють виключно на китайський ринок.



За підсумками другого кварталу Huawei займала 40% китайського ринку смартфонів.



Але, як вважають аналітики, в інших країнах відсутність сервісів Google може стати для компанії серйозною проблемою.

Раніше у Huawei заявляли, що обмеження на експорт технологій США, введені Вашингтоном, скоротять приблизно на 10 млрд доларів річний виторг у підрозділі споживчих пристроїв, куди відносять бізнес, пов'язаний з продажем смартфонів.

Нагадаємо:

У серпні компанія Huawei офіційно презентувала власну операційну систему.

Перші чутки про власну операційку з'явилися після внесення Huawei до списку санкцій США.

Санкції змусили Google відмовити компанії в наданні повноцінного Android - Huawei могла задовольнятися лише open-source варіантом.

Спочатку повідомлялося, що власна ОС називається HongMeng, а також не буде адаптована для смартфонів. Але назву HongMeng залишили тільки для китайського ринку.

Досі незрозуміло, наскільки жорстко адміністрація Дональда Трампа буде впроваджувати обмеження по Android.

У липні американські чиновники заявили, що дозволять співпрацю з Huawei у випадках, коли це не зачіпає національну безпеку.

Але вже 7 серпня Bloomberg написав про те, що послаблення можуть зняти на тлі нового витка торгового конфлікту між країнами.